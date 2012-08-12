〔美国新股〕曼联上市首日收盘持平发行价,IPO表现令人失望

路透伦敦/纽约8月10日电---曼联(MANU.N)周五挂牌上市首日收盘持平发行价,对于这家全球最知名的足球俱乐部而言是一大挫折,但曼联坚称这不会影响该公司吸纳全球一流球员的能力.

曼联以每股14美元出售1,670万股,低于预估区间的16-20美元,收盘则是持平.

盘中曼联股价从未跌落14美元,多数时间在0.05美元的窄幅区间交投,在盘初交易过后成交量急缩.一名首次公开上市(IPO)专家表示,曼联可能严重错估可能获得的支持.

"他们高估了球迷购买股票的意愿.因此目前股价有点跑不动."IPOdesktop.com编辑Francis Gaskins表示."若他们在这个价格找不到买家,下周又怎能找到买家呢?"

曼联对于多数美国人而言十分陌生,但全世界多数地区却是家喻户晓,该公司今年稍早撤回在新加坡IPO的计画,改在美国上市.金融专家先前质疑这起IPO是否能推动,因其股权结构上让球队老板保有控制权.

"让我惊讶的是,在这样的股权架构下,他们仍顺利推行了这次的IPO.我认为这类公司拥有这样的股权架构是不适当的.我认为外部投资人在没有控制权的情况下没有太大益处."牛津大学赛德商学院金融教授Tim Jenkinson表示.

根据监管机构申报文件,在上市之后,曼联将会有双轨股权结构,其所有人佛州Glazer家族将有98.7%的投票权.

这次IPO定价对于曼联估值为23亿美元.这次IPO筹得的2.33亿美元的资金将由曼联与Glazer家族对分;Glazer家族同时也是美国橄榄球联盟(NFL)坦帕湾海盗队(Tampa Bay Buccaneers)的所有人.

其所筹得的资金较原先预期短少5,000万美元,料将对该公司造成打击,因该公司正背负债务,并寻求吸收价值不斐的新球员.

但曼联一名高管称,该公司在支付球员转队费用上并不缺钱.

"显然就我们当下的业务产生现金流的本质,未来更将是如此,我们在球员转队市场上仍保有银弹."曼联副董事长Ed Woodward在接受访问时表示.(完)