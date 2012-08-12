〔英国金融〕金融服务监管局提出Libor利率改革提案

路透伦敦8月10日电---英国监管官员周五提出针对重建伦敦银行间拆放款利率(Libor)公信力的提议,称Libor指标利率已不再"与目的相称",必须予以改变或取代.

英国金融服务监管局(FSA)的初步检讨是改革Libor的第一项具体行动.Libor操纵丑闻已波及多家跨国银行,损害欧美监管机构信誉.

"Libor现有架构及治理已不再与目的相称,需要改革,"FSA主管官员Martin Wheatley称.

他在一场彭博新闻活动表示,其他市场指标也在进行检讨,从油价、黄金到股价皆有.

Wheatley明确提议,在某些情况下,应该使用替代Libor的其他指标,另外,利率的计算方式本身也需要改变,使其更难遭到人为操纵.

他指出,市场指标必须减少人为判断成份,增加实际交易比重.银行业者可能也必须义务参与制定Libor,以扩大参与家数.

目前为止,Libor利率制定小组只限少数几家银行,这些银行自愿提供自己的各种货币每日借款利率估值.

金融业对Wheatley提案的回应期限为9月7日,下个月底之前将作成最终建议.建议的某些内容明年料将纳入新法,但银行业者作法调整会更早开始.

Wheatley预期伦敦将继续采用以"Libor"为名的指标,其他金融中心则建立自己的版本,由市场决定采取哪个指标.

Wheatley表示,利率指标加强规范的作法,可能会扩大到股市及大宗商品指标.虽然股价指数是根据成交数字计算,但其他指标通常是由小组定出,透明度较低.(完)