《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

《香港报摘》--经济日报2月23日
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.04 -0.47 -0.90 2829128
搜狐 (SOHU.O) 39.19 -0.94 -2.34 487942
网易 (NTES.O) 54.99 +0.81 +1.50 302407
百度 (BIDU.O) 131.06 +0.12 +0.09 1878537
亚信科技 ASIA.O 11.43 -0.01 -0.09 90724
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.49 +0.16 +1.12 2073472
联电 (UMC.N) 2.20 +0.00 +0.00 399962
日月光 (ASX.N) 4.15 +0.02 +0.48 85171
矽品精密 (SPIL.O) 5.62 +0.12 +2.18 855732
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.04 +3.96 39175
友达 (AUO.N) 2.92 -0.01 -0.34 78405
中华电信 (CHT.N) 30.06 +0.05 +0.17 61958
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.80 +0.36 +0.87 1065107
香港
中国移动 (CHL.N) 58.60 +0.60 +1.03 164867
中国联通 (CHU.N) 15.98 +0.03 +0.19 132499
中国电信 (CHA.N) 53.00 -1.17 -2.16 21868
中芯国际 (SMI.N) 1.88 -0.06 -3.09 74126
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 -0.10 -2.44 1693
(完)
--整理 张明钧
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。