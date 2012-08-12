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亚洲 | 2012年 8月 12日 星期日 16:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.04 -0.47 -0.90 2829128

搜狐 (SOHU.O) 39.19 -0.94 -2.34 487942

网易 (NTES.O) 54.99 +0.81 +1.50 302407

百度 (BIDU.O) 131.06 +0.12 +0.09 1878537

亚信科技 ASIA.O 11.43 -0.01 -0.09 90724

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.49 +0.16 +1.12 2073472

联电 (UMC.N) 2.20 +0.00 +0.00 399962

日月光 (ASX.N) 4.15 +0.02 +0.48 85171

矽品精密 (SPIL.O) 5.62 +0.12 +2.18 855732

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.04 +3.96 39175

友达 (AUO.N) 2.92 -0.01 -0.34 78405

中华电信 (CHT.N) 30.06 +0.05 +0.17 61958

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.80 +0.36 +0.87 1065107

香港

中国移动 (CHL.N) 58.60 +0.60 +1.03 164867

中国联通 (CHU.N) 15.98 +0.03 +0.19 132499

中国电信 (CHA.N) 53.00 -1.17 -2.16 21868

中芯国际 (SMI.N) 1.88 -0.06 -3.09 74126

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 -0.10 -2.44 1693

(完)

--整理 张明钧

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