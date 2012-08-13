《台湾报摘》--经济日报8月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)大动作启动人员扩编,为因应苹果(AAPL.O)订单落袋、主力客户赛灵思(XLNX.O)、超微AMD.N等积极朝向先进IC制程迈进,台积电近期从日月光(2311.TW)、矽品(2325.TW)及力成(6239.TW)等封测业挖角,成立逾400人的封测部队,全力挥军3D IC高阶封测市场力拓版图.
* 其他:
--两岸货币清算机制备忘录(MOU)签署倒数计时,据悉中央银行外汇局正在与中国人民银行确认细节,并与对岸协调发布新闻的时间,一旦敲定最快本周内两岸货币清算就能拍板定案.
--宏达电(HTC)(2498.TW)新旗舰机种HTC One X+将于9月底亮相、10月上市,HTC One X+将领先三星(005930.KS)Galaxy S3、苹果iPhone 5,率先在旗舰款手机采用5寸以上萤幕,以更强的硬体规格撷取市场目光,为宏达电第四季注入新一波成长动能.
--财政部研拟由公股金控旗下子公司率先推动"公并公"整并,部分公股金融机构评估,产险、投信及证券子公司的整并效益最大,由于公股金控旗下的产险公司只有两家,一旦政策确立,华南产险与兆丰产险可望打头阵合并.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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