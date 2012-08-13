《台湾报摘》--经济日报8月13日

* 头版头条:

--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)大动作启动人员扩编,为因应苹果(AAPL.O)订单落袋、主力客户赛灵思(XLNX.O)、超微AMD.N等积极朝向先进IC制程迈进,台积电近期从日月光(2311.TW)、矽品(2325.TW)及力成(6239.TW)等封测业挖角,成立逾400人的封测部队,全力挥军3D IC高阶封测市场力拓版图.

* 其他:

--两岸货币清算机制备忘录(MOU)签署倒数计时,据悉中央银行外汇局正在与中国人民银行确认细节,并与对岸协调发布新闻的时间,一旦敲定最快本周内两岸货币清算就能拍板定案.

--宏达电(HTC)(2498.TW)新旗舰机种HTC One X+将于9月底亮相、10月上市,HTC One X+将领先三星(005930.KS)Galaxy S3、苹果iPhone 5,率先在旗舰款手机采用5寸以上萤幕,以更强的硬体规格撷取市场目光,为宏达电第四季注入新一波成长动能.

--财政部研拟由公股金控旗下子公司率先推动"公并公"整并,部分公股金融机构评估,产险、投信及证券子公司的整并效益最大,由于公股金控旗下的产险公司只有两家,一旦政策确立,华南产险与兆丰产险可望打头阵合并.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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