《台湾报摘》--工商时报8月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--两岸签订投保协议,拚经济动能,政府锁定指标性陆企来台.据了解,9月2日两岸举行车辆产业搭桥会议,台湾除争取纳智捷电动车在杭州试点扩大外,更积极延揽山东重汽集团、比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)来台投资.
* 其他:
--为遏阻寿险资金高价竞标国内商业办公大楼,金管会保险局可能再出重手.据透露,保险局规画将两年即时运用最低投资报酬率,由现行邮汇局两年小额定储机动利率加计2码提高为加计3码(1码是0.25个百分点),即由1.875%垫高到2.125%,同时出租率将从60%提高到70%.
--劳委会拟研议基本工资调涨上限.官员说消费者物价指数(CPI)是近年调涨基本工资重要参考依据,但基本工资若因CPI上涨持续调升,但平均薪资却文风不动,可能产生基本工资取代市场薪资的后遗症.劳委会决在一年内订出基本工资调涨上限,并每季开会追踪进度.
--下半年联贷市场回温,又一规模达百亿台币的大型联贷案登场.为在江苏淮安投资建厂,台玻(1802.TW)集团将为旗下实联化工筹组3亿美元联贷案,并委任兆丰银行出掌管理银行,最快本周起对外募集.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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