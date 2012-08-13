《台湾报摘》--工商时报8月13日

* 头版头条:

--两岸签订投保协议,拚经济动能,政府锁定指标性陆企来台.据了解,9月2日两岸举行车辆产业搭桥会议,台湾除争取纳智捷电动车在杭州试点扩大外,更积极延揽山东重汽集团、比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)来台投资.

* 其他:

--为遏阻寿险资金高价竞标国内商业办公大楼,金管会保险局可能再出重手.据透露,保险局规画将两年即时运用最低投资报酬率,由现行邮汇局两年小额定储机动利率加计2码提高为加计3码(1码是0.25个百分点),即由1.875%垫高到2.125%,同时出租率将从60%提高到70%.

--劳委会拟研议基本工资调涨上限.官员说消费者物价指数(CPI)是近年调涨基本工资重要参考依据,但基本工资若因CPI上涨持续调升,但平均薪资却文风不动,可能产生基本工资取代市场薪资的后遗症.劳委会决在一年内订出基本工资调涨上限,并每季开会追踪进度.

--下半年联贷市场回温,又一规模达百亿台币的大型联贷案登场.为在江苏淮安投资建厂,台玻(1802.TW)集团将为旗下实联化工筹组3亿美元联贷案,并委任兆丰银行出掌管理银行,最快本周起对外募集.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.