《汇市简讯》美元/日圆可能仍在狭幅区间交投,盂兰盆假期正式展开

2347GMT * 市场仍可见东京市场人士身影,美元/日圆本周料在狭幅区间交投 * 日本盂兰盆假期正式展开,许多市场人士离场,制造商工厂暂歇 * 日本出口商美元卖单自78.80-85前一路向上 * 78.85、79.00上方有上档停止单 * 其他日本市场人士在下方仍有坚实买单,特别是78.00前 * 77.90、77.50-60下有下档停止单,但此处当局干预风险高.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=