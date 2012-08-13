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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:15 BJT

〔韩国股市〕开盘持平,五日升势后继乏力

路透首尔8月13日电---韩国股市周一开盘后近持平,之前因看好主要央行采取果断政策行动所带动的五日升势,看来正失去动能.

0002GMT时,综合股价指数.KS11小跌0.04%至1,945.64点.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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