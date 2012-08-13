《汇市简讯》澳元/日圆距83.36近日高点仍远,本周料横盘

0018GMT * 澳元/日圆仍有买盘,距8月9日创下的近日高点83.36仍有段距离 * 本周盘整的可能最大,因日本市场人士离场度盂兰盆假期 * 虽一度跌破,但一目均衡转换线82.44附近仍构成支撑 * 82.20-25有更大的支撑,周五低点在82.22 * 81.50下有成串支撑,包括100日和200日移动均线及一目均衡基准线.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=