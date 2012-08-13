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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:42 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币呈现买气

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* 美元/韩元及美元/坡元盘初买气热络

* 目前交投仅局限单一因素,市场关注中国货币策动向

* 纽约尾盘冒险意愿带动的涨势消退,因中国人民银行未宣布调整政策

* 彭博新闻报导标题称,"中国延后下调存款准备金率,因逆回购满足需求."(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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