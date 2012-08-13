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市场报道 | 2012年 8月 13日 星期一 09:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月13日-8月20日****

路透8月13日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月13日当周-------------------------------

8月13日(一)

无重要经济数据公布.

8月14日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 7月 -- 91.4

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月11日当周 -- 持平

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% -0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.4%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +0.5% +0.7%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.6%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月11日当周 -- +2.0%

1400 美国企业库存 6月 +0.2% +0.3%

1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.0

8月15日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月10日当周 -- 928.8

再融资指数 -- 5349.6

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平

(较上年同期) +1.5% +1.7%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国实质所得 7月 +0.1% +0.5%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 7.00 7.39

1300 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入1017

外资购买美国公债(亿美元) 净买入200 净买入459

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.5% +0.4%

产能利用率 79.2% 78.9%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 35 35

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%

8月16日(四)

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 75.5 76.0

建筑许可年率(万户) 76.9 76.0

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.5 36.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.825

续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330 333.2

1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负5.0 负12.9

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 7月 -- 0.94

8月17日(五)

1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%

(较上年同期) +1.5% +1.5%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.5 72.3

现况指数 83.0 82.7

预期指数 66.5 65.6

1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5

----------------------------------8月20日当周-------------------------------

8月20日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15 (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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