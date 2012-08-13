美国与加拿大经济指标预测--8月13日-8月20日****

重发-美国FED：美联储理事布雷纳德称财政刺激可能导致通胀和利率上升

路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。