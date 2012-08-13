美国与加拿大经济指标预测--8月13日-8月20日****

重发-美国FED：美联储理事布雷纳德称财政刺激可能导致通胀和利率上升
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
路透8月13日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周-------------------------------
8月13日(一)
无重要经济数据公布.
8月14日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 7月 -- 91.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月11日当周 -- 持平
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% -0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.4%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.7%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月11日当周 -- +2.0%
1400 美国企业库存 6月 +0.2% +0.3%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.0
8月15日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月10日当周 -- 928.8
再融资指数 -- 5349.6
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平
(较上年同期) +1.5% +1.7%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 7月 +0.1% +0.5%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 7.00 7.39
1300 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入1017
外资购买美国公债(亿美元) 净买入200 净买入459
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.5% +0.4%
产能利用率 79.2% 78.9%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 35 35
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
8月16日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 75.5 76.0
建筑许可年率(万户) 76.9 76.0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.5 36.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.825
续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330 333.2
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负5.0 负12.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 7月 -- 0.94
8月17日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.5 72.3
现况指数 83.0 82.7
预期指数 66.5 65.6
1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5
----------------------------------8月20日当周-------------------------------
8月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
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路透华盛顿3月1日 - 美国特朗普政府周三表示，将采取强势行动对抗其他国家的不公平贸易做法；如果美国认为世贸组织(WTO)的规定有碍于美国主权，那么美国或将不予遵从。