《汇市简讯》美元/加元呈下降趋势,因加拿大高评级吸引买气

重发-美国FED：美联储理事布雷纳德称财政刺激可能导致通胀和利率上升
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
2355GMT * 加元获得买需,和澳元一样也受AAA评级的支撑 * 随着AAA评级国家日益稀少,加元益发有吸引力 * 美元/加元周五偏空 * 美元/加元下行趋势下道支撑水准在0.9800/05.(完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
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路透华盛顿3月1日 - 美国特朗普政府周三表示，将采取强势行动对抗其他国家的不公平贸易做法；如果美国认为世贸组织(WTO)的规定有碍于美国主权，那么美国或将不予遵从。