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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 09:19 BJT

〔台湾股市〕开高,宏达电受新机种报导推动上涨

路透台北8月13日电---台湾股市周一开高0.7%,宏达电(2498.TW)和其他电子股上扬,此前媒体报导称宏达电将于9月推出新机种,抵抗来自苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的竞争. 加权股价指数.TWII开高54.69点,报7,495.81点. 电子类指数.TELI升0.6%.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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