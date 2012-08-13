〔台湾债市〕101/5殖利率微幅收低,缺乏消息面带动以短线当冲为主

路透台北8月13日电---台湾10年公债101/5殖利率周一微幅收低.历经此前欧美好坏参半数据引发的震荡,台债今日因消息面清淡而暂事休息.交易商以短线当冲来回为主,惟场中谨慎情绪依旧,前景趋势不明令成交量再度萎缩至不到百亿台币.

交易商表示,尽管投资人仍忧心全球经济放缓,但交易相对热络的10年公债殖利率再下空间有限,1.16%附近形成支撑,且投资人已习于经济面的坏消息,等待各国政策出炉的同时,只在平盘附近做部位的调节,不愿冒险持续追价,明天料仍在1.16-1.19%间交易.

"现在就是空窗期,...看不出新的消息可以驱动市场."一本地大型证券商交易员说.

场上缺乏人气除消息面真空外,台股今日也在平盘附近来回,同样无法指引方向.加权股价指数.TWII收盘下跌0.06%至7,436.30点.大盘成交值.TTOV.TW为729.39亿台币,再自上日958.53亿滑落.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.23 1.1748 1.1715-1.1810 88.0

5 101/6 A01106=TWO +0.83 0.9125 0.9015-0.9200 19.0

市场人士指出,本周接下来将看美国消费者物价指数(CPI)及零售销售等经济数据的表现,在台债自身难以走出方向之际,美债走势仍会成为殖利率走向的参考指标.

而台湾周五(17日)将公布的国内生产总值(GDP)统计值,因此前的概估值已录得第二季负成长,全年成长率亦下修至2.08%的新低水准,坏数字已在预料之中.但部分交易员认为,若官方估计的全年经济成长率未能"保2",市场或再藉题发挥,适度反应.

"如果(GDP)破2%的话,市场预期央行降息的预期心理会较强."一票券商交易员称.

美国公债价格上周五上涨,收复稍早的部分失地,因投资人担心全球经济成长,引发避险买盘,且关注美国即将公布的通胀和零售销售数据.指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率报1.657%,周四尾盘报1.69%.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6000

10 101/5 A01105=TWO 1.1748

5 101/6 A01106=TWO 0.9125

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)