〔欧洲政经〕ECB委员柯恩称,该行必须对新购债券设下严格限制条件

标题新闻：澳洲1月建筑许可经季节调整后较前月增长1.8%(预估为持平)，较上年同期下降12.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔8月11日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员柯恩(Luc Coene)在接受报纸专访时表示,欧洲央行在进一步协助高负债国家降低借款成本时,应明确设下严格的条件.
欧洲央行总裁德拉吉此前表示,将尽一切所能保留欧元,但称将在严格的条件下进行干预.
柯恩在周六上报的专访中强调,若要恢复2010年展开的买进公债计画,应该明确要求债务国政府担负整顿财政的义务.
"我们在2011年夏季就意大利进行实验结果显示,若我们向市场施压,对政府当局的压力就会消退."柯恩在接受比利时两大商业报纸L'Echo及De Tijd访问时表示.
"若说欧洲央行会马上干预来解决问题,而未取得将解决根本失衡问题的保证,这将会产生反效果."现任比利时央行总裁的柯恩提到.
柯恩称,一但欧洲稳定机制(ESM)基金开始买进中长期债券,欧洲央行可能在短天期公债市场进行干预.
"一旦ESM决定干预长天期债券,欧洲央行可能决定从短天期债券下手以安抚市场."柯恩提到.
他同时表示,欧洲央行并未见到油价上涨带来的二轮通胀效果."目前油价上涨的事实是短期的...尚未立即影响通胀预期及我们的货币政策."(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国总统特朗普向国会申请增加军费支出，激发市场对于橡胶战略物资属性的认同度，提振昨日沪胶期货1705合约迎来反弹行情。然而，期价并未成功守住5日均线和19000元/吨一线，再度回落。近半个月来，1705合约转入振荡下跌模式中，价格反弹高点不断压低。同时，就均线系统来看，短期5日、10日和20日均线均已空头排列，表明沪胶中期调整仍在持续中。从MACD角度而言，绿柱实体长度虽较前几日出现萎缩迹象，但DIFF指标与DEA指标仍处在空头排列中，且位于零值下方运行。预计未来沪胶1705合约反弹后续乏力，下跌态势依旧。
0030GMT * 美元/日圆东京盘初上涨，113.85处有卖盘，在114.00有更多卖单 * 隔夜突破113.80-85可能引发了一些停止单，114.00也有 ＊卖盘归因于财年底临近前的日本出口商操作 ＊美元/日圆现在重返日线图云区，底部今天上升至113.60 ＊日线图一目均衡基准线持平，切入位仅略低于113.48，云区顶部在114.81 * 美债收益率上升，受美联储官员鹰派言论影响。113关卡有大量期权到期构成支撑。 (完) (编译 李婷仪 审校 张荻)