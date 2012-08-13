〔欧洲政经〕ECB委员柯恩称,该行必须对新购债券设下严格限制条件

路透布鲁塞尔8月11日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员柯恩(Luc Coene)在接受报纸专访时表示,欧洲央行在进一步协助高负债国家降低借款成本时,应明确设下严格的条件.

欧洲央行总裁德拉吉此前表示,将尽一切所能保留欧元,但称将在严格的条件下进行干预.

柯恩在周六上报的专访中强调,若要恢复2010年展开的买进公债计画,应该明确要求债务国政府担负整顿财政的义务.

"我们在2011年夏季就意大利进行实验结果显示,若我们向市场施压,对政府当局的压力就会消退."柯恩在接受比利时两大商业报纸L'Echo及De Tijd访问时表示.

"若说欧洲央行会马上干预来解决问题,而未取得将解决根本失衡问题的保证,这将会产生反效果."现任比利时央行总裁的柯恩提到.

柯恩称,一但欧洲稳定机制(ESM)基金开始买进中长期债券,欧洲央行可能在短天期公债市场进行干预.

"一旦ESM决定干预长天期债券,欧洲央行可能决定从短天期债券下手以安抚市场."柯恩提到.

他同时表示,欧洲央行并未见到油价上涨带来的二轮通胀效果."目前油价上涨的事实是短期的...尚未立即影响通胀预期及我们的货币政策."(完)