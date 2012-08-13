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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 10:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连两日下跌,受美国农业部报告所累

路透悉尼8月13日电---美国新作玉米周一下跌,扩大上交易日自纪录高位回落的跌势,因美国农业部将其玉米产量预估下修17%并调降需求,市场对此做出反应.

亚洲盘初大豆下跌0.7%,悉数回吐上交易日的升幅;小麦期货走低,最近两个交易日的跌幅达到3.5%左右.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2下跌0.12%,至每浦式耳8.08-1/4美元,上交易日为下跌1.8%.

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