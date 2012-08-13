〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连两日下跌,受美国农业部报告所累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼8月13日电---美国新作玉米周一下跌,扩大上交易日自纪录高位回落的跌势,因美国农业部将其玉米产量预估下修17%并调降需求,市场对此做出反应.
亚洲盘初大豆下跌0.7%,悉数回吐上交易日的升幅;小麦期货走低,最近两个交易日的跌幅达到3.5%左右.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2下跌0.12%,至每浦式耳8.08-1/4美元,上交易日为下跌1.8%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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