〔台湾债市〕RP利率平稳,到期续作顺畅料本周可持平近日水位

路透台北8月13日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.由于市场并无特别紧缩因素,到期续做颇为顺畅,投信端持续有找券需求,但对象主要集中在收益偏高的公司债.

资金调度人士表示,下半周公司债及金融债发行频繁,投信和寿险可能因应交割而陆续走钱,然整体资金供应仍显充足,应不至于带动RP利率上扬,预估本周成交利率将维持在既有区间小幅波动.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)