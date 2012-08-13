《热点透视》Libor改革朝混和型制度前进是正确的方向

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 王冠中

路透伦敦8月10日电---Martin Wheatley的方向是对的.这位金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority,FCA)的委任执行长公布了如何改革伦敦银行间拆放款利率(Libor)的讨论文件.Wheatley在这谘商过程初期并未试着给出明确的答案,但他所问的问题都是切中关键的.

Wheatley需要解决的中心问题是,是否要以银行间实际的拆款利率来计算Libor,还是用银行呈报的假设利率来计算.表面上看来,使用实际利率可以避免因私利而操弄利率,但如Wheatley所指出,这么做会带来其他风险.

使用实际的交易数据要行得通,需要有够多的拆款活动才能产生有代表性的数据.根据Oliver Wyman的研究,2011年时,Libor报价的15个天期中,有八个天期被归类为"低活动量".在危机当中,可能会没有可靠的数据.这也是为什么Wheatley所提议的混和型系统,听起来是可行的做法.当交易量强劲时,可以使用实际交易数据,当交易量不多时,可以另作调整.

混和型制度,再加上更有效的监督,比起采用其他指标利率会是更好的做法.部份其他指标也面临了流动性的问题.

然而,尽管整体走向看来是正确的,执行的细节仍至关重要.Wheatley提议设立集中核查所有交易数据的单位,但也指出,设立这样的单位相当复杂且成本高昂.他提议Libor采用的利率天期可以从目前的15档缩减,同时也提出了是否需要公布每家银行所提交利率的问题.当前制度的瑕疵之一就是银行可以在危机期间提报较低的利率,让自身状况看起来较无问题.

Wheatley在另一个改革重点--管理--上比较没有那么模棱两可.他认为目前由民间部门和英国银行业者协会执行的监督制度,既不独立也不扎实,更不透明.这使得监管单位会参与更多的监督工作.

Wheatley给谘询过程设下很短的时间表也是正确的做法.在他9月回报结果前,需要就目前各种讨论的构想得出具体的细节.不过他已经打下了很好的基础.(完)