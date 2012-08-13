《Home专栏》中国铜进口仍强劲,但并不尽然是偏多信号

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/丁琦/张明钧

路透伦敦8月10日电---从周五公布的贸易数据初值来看,7月中国的精炼铜进口要比预期的好太多.

中国7月精炼铜、铜合金、阳极铜等产品合计进口366,548吨,较6月成长6%.根据前一个月各类铜所占的比例推算,7月精炼铜进口可能在26.5万吨左右.

这比起去年末期和今年初期铜进口大增的情况,已大幅减速,但以历史水平来看,仍算是强劲的月度数据.

去年2月和7月之间,中国的精炼铜进口降至每月不到20万吨,当时中国的铜消费者削减库存,以因应高企的国际铜价CMCU3.

铜进口同比强劲增长,让人注意到进口周期的变化.

7月的合计铜进口数据和上年同期相比跳增了19.5%,1-7月累计铜进口量达到287万吨,年增幅甚至达到了43%.

当然,没有人会真得认为中国实际铜消费量也达到类似的增速.

过去48小时出炉的诸多宏观数据,勾勒出工业领域正承受出口需求放缓及地产业导致内需疲弱的双重打击.

而铜进口数据可能再度扭曲了中国的实质消费情况.

**进口推动因素**

那么如何解释7月铜进口数据相对坚挺的状况呢?

很可能有数个因素在发挥作用.

首先,可能是中国买家今年承购了更多的定期合约船货.此前有不少零散证据显示,他们全体提高了与生产商签订的年度合同中"必须采购"的铜的数量,今年以来一直居高不下的进口数据与这一看法相当一致.

其次,铜仍有可能被作为融资工具而进口,即被用于获取灰色市场贷款的抵押品.

中国在过去几个月里放松信贷理应使融资铜需求减弱,但这并不是说该现象会完全消失.

第三可能是因为进口铜的贸易商预期,随着一系列刺激措施再度开始发力,中国需求将在下半年再度升温.

例如,在已有家电节能补贴政策的基础上,中国家电业协会又宣布自8月10日起,购买小家电和厨卫产品最高可获10%价外返现补贴.[ID:nSB1716418]

这两项措施旨在刺激国内需求,以弥补出口需求下滑的缺口.

同时,下半年国家电网的铜需求料将坚挺.

中国国际金融有限公司(CICC)分析师团队指出,"通常的季节性模式"会见到电网项目会在年底前加速完成.他们估计上半年仅完成2012年规划投资额的37%,并称"我们预期今年不会有任何不同."

很有可能的状况是,上述三种因素共同作用,支撑铜进口维持强势.

重点在于中国仍是自由流通铜的默认去处.

**囤积库存**

无论真正的进口动能为何,结果是一样的.

上海保税仓库正在再度囤积铜.

上海期交所的显性铜库存过去一个月左右停止增长,但当前的158,052吨水准仍较年初高出了近65,000吨.

值得注意的是,可供上海期交所合约交割的完税库存与保税库存之间的比率发生变化.

2012年初,上海期交所的保税库存仅为5,643吨,相当于总库存的5%.目前这部分库存则达到50,174吨,比例升至32%.

这可能只是反映出上海期交所试行计画取得成功,该计划允许部分保税库存可以用于合约交割.

但这也可能是上海保税仓库库存规模大小的精准指标.

的确,当地的非正式报告显示,这部分库存已经从6月底的55万吨左右升至约62万吨.

换句话说,强劲进口与相对疲弱的现货需求脱钩,正导致市场外的库存增加.

**背后意涵**

这样的现象背后有两个后续的意涵,两个意涵都不是非常偏多.

若正像多数分析师预期那样,中国铜需求的确在下半年有所扩张,其对于国际市场的影响可能更为温和.

中国买家可以就近动用上海保税仓库库存,其次才会寻求扩大进口以因应需求.

而这反过来可能会让其他地方的铜释放出来,从而可能对价格及价差造成冲击.

无可质疑的是,中国仍是全球最重要的单一铜消费拉动力.

但商业市场上的铜取得难易程度首要取决于中国的库存周期.

而此库存周期是我们如何看待铜市的关键因素.

国际铜业研究组织(ICSG)估计,今年前四个月经季节调整后的全球精炼铜供需缺口为14.8万吨,高于2011年同期的2.6万吨.

但计算此一数据的假设前提为中国进口是用于满足实际消费.ICSG和多述分析师一样,计算的是表观消费,也就是产出加上/减去显性库存变化加上净进口.

基于此计算公式,中国今年前四个月的铜消费量成长33%,对于这个数据ICSG给出谨慎解读.

基于上半年进口/消费的模式来看,若说进口强劲导致上海库存大增,则相关的计算数字都得改变.

中国的表观消费数据将下滑,而全球的铜消费数据也会走低.

若上海库存增加得够多,比方说2012年前几个月就增加了50万吨,相关流动效应将会影响ICSG的计算数字,其估测的供给缺口变成实际上供过于求.

而供过于求只是在统计上藏于上海的保税仓库中.

因此,中国铜进口令人意外的绵延不绝的需求力道是偏多讯号吗?

回顾今年上半年的情况就会发现,并不尽然.展望下半年,无论实际消费是否回升,答案依然不能肯定.(完)