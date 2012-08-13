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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 11:07 BJT

〔标题新闻〕G20拟8月27日当周进行电话会议,讨论9月底或10日初开会应对粮食价格飙涨--FT

注:G20为20国集团.FT为英国金融时报.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JD0DJ]

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