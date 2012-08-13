《汇市简讯》澳元仓位成为其走势疲软的先兆

最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,澳元投机多仓在过去两周倍增,虽尚未接近3月中旬高点,但最新的中国经济数据已经引发一连串成长率下调,且澳洲央行对于强势澳元的负面效应提出警告.

澳元要进一步上涨看来有困难,特别是此前走势强劲;自5月底以来,澳元兑美元已经上涨10.8%,欧元/澳元大跌11%.在此同时欧元区债务问题疑云不断,扩大量化宽松及亚洲成长疑虑犹存,可能需要有心理准备会迎来一段整固期或表现落后期,料暂时守在1.0250至1.0650的波动区间.(完)