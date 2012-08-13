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市场报道 | 2012年 8月 13日 星期一 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元陷入盘整

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* 欧元/美元报1.2291,澳元/美元报1.0552,澳元/日圆报82.60

* 看好中国采取更多政策行动的希望降温,成交量及资金流动偏低

* 澳元/美元被欧元/美元反弹及澳元/日圆的资金流所拉升,阻力位为纽约盘高位1.0578.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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