《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元陷入盘整

标题新闻：澳洲1月建筑许可经季节调整后较前月增长1.8%(预估为持平)，较上年同期下降12.0%
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0541GMT
* 欧元/美元报1.2291,澳元/美元报1.0552,澳元/日圆报82.60
* 看好中国采取更多政策行动的希望降温,成交量及资金流动偏低
* 澳元/美元被欧元/美元反弹及澳元/日圆的资金流所拉升,阻力位为纽约盘高位1.0578.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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美国总统特朗普向国会申请增加军费支出，激发市场对于橡胶战略物资属性的认同度，提振昨日沪胶期货1705合约迎来反弹行情。然而，期价并未成功守住5日均线和19000元/吨一线，再度回落。近半个月来，1705合约转入振荡下跌模式中，价格反弹高点不断压低。同时，就均线系统来看，短期5日、10日和20日均线均已空头排列，表明沪胶中期调整仍在持续中。从MACD角度而言，绿柱实体长度虽较前几日出现萎缩迹象，但DIFF指标与DEA指标仍处在空头排列中，且位于零值下方运行。预计未来沪胶1705合约反弹后续乏力，下跌态势依旧。
0030GMT * 美元/日圆东京盘初上涨，113.85处有卖盘，在114.00有更多卖单 * 隔夜突破113.80-85可能引发了一些停止单，114.00也有 ＊卖盘归因于财年底临近前的日本出口商操作 ＊美元/日圆现在重返日线图云区，底部今天上升至113.60 ＊日线图一目均衡基准线持平，切入位仅略低于113.48，云区顶部在114.81 * 美债收益率上升，受美联储官员鹰派言论影响。113关卡有大量期权到期构成支撑。 (完) (编译 李婷仪 审校 张荻)