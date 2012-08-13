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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 13:53 BJT

〔台湾股市〕收盘微跌4.82点,奇美电及友达跳涨

路透台北8月13日电---台湾股市周收盘近持平,表现优于多数区域股市,因投资人买进之前遭到砍杀的面板等类股. 加权股价指数.TWII收盘下跌0.06%至7,436.30点.奇美电(3481.TW)及友达(2409.TW)两家分别位居全球第三及第四大的液晶显示器(LCD)面板厂双双上涨超过3%,成交量居前两名.

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