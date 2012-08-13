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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 14:11 BJT

〔韩国股市〕中止五日涨势小幅收低,全球成长疑虑再次浮现

路透首尔8月13日电---韩国股市周一小幅下跌,因有进一步证据显示全球成长疲弱,使韩股中止五日连涨走势,在全球各国央行进一步刺激措施希望带动的涨势后,投资人锁定获利.

综合股价指数.KS11收跌0.72%至1,932.44点.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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