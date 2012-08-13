〔路透专访〕高雄市期待地方建设纳入自由经济示范区,年底前推出规划案

* 年底前推出高雄市版"自由经济示范区"规划案

* 中央至今尚未与高雄市沟通,期待将地方重大建设纳入

路透高雄8月13日电---台湾为加入跨太平洋伙伴协议(TPP),正赶忙打造高雄成为第一个"自由经济示范区".不过高雄市政府经济发展局周一表示,截至目前为止,经建会在规划的过程中,并没有与地方进行沟通.高雄市年底前也会推出自有版本,希望中央将地方的声音一并纳入考量.

高雄市政府经济发展局长蓝健菖在接受路透专访时称,从有限的讯息分析,中央是希望将加工出口区、科学园区以及自由贸易港区等现有的产业聚落,纳入"自由经济示范区"的范围.不过高雄市还期待能将"南星计划"、"亚洲新湾区计划"等一并纳入,藉由土地开发与招商引资,让高雄市真正受惠.

"中央与我们的互动几乎可以说是没有,虽然马总统都说高雄是首选,但彼此从来没讨论过."他说.

蓝健菖认为,韩国仁川可以成功打造成东北亚商务中心城市,是因为规划时地方与中央的联系就相当紧密,"我们可以将看到与想到的,在过程中讨论,免得最后出现落差."

经建会主委尹启铭日前已表示,高雄将是台湾第一个自由经济示范区,不排除未来还有第二个地区.预计10、11月提出初步规划案.自由经济示范区是为了未来10年内要加入TPP(跨太平洋伙伴协议)而建立.

马英九总统也指出,高雄自由经济示范区是以现有高雄自由贸易港区为核心,结合高雄各加工出口区与工业区,形成前面是商店、后头即工厂的"前店后厂"的加值链.

高雄市政府近期推动的重大建设计划,包括了内含游艇产业专区与自由贸易港区的"南星计划",以及内含世贸会展中心、邮轮母港航运大厦、海洋流行音乐中心与水岸轻轨的"亚洲新湾区计划".

**投入已慢但仍有商机**

蓝健菖上周甫自香港、新加坡考察回国,本周日又将出发前往仁川了解韩国对自由经济示范区的规划过程.对于台湾此时才要规划加入是否脚步太慢的问题,这位高雄市政府最年轻的局长表示,即使起步慢还是要做,因为台湾的命脉就是外贸.

他指出,在亚洲四小龙中,台湾已经是殿后的经济体."香港,新加坡起步得早就算了,韩国近10年在国际化的脚步,也已远远超过我们的想像.我们引以为傲的ECFA(两岸经济协议),在韩国与中国签署FTA(自由贸易协定)后,可能连最后一点优势都没了."

蓝健菖分析,台湾此时投入自由经济示范区还有优势.要趁中国还高度管制资金流与人流的时候,将高雄打造成海西经济区面向国际的枢纽.

"香港发展这么好,是因为有广大的珠江三角洲做为发展腹地.仁川则因为与大陆东北连结,成为地区的枢纽."他说.

蓝健菖表示,要成功打造自由经济示范区,就是要松绑人流、物流、资金流的法令限制,"不再区分本国与外国人,资金要来就来,要出就出."(完)