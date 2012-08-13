〔美国企业〕摩托罗拉移动将在全球裁员20%,关闭三分之一办公室--报载

路透8月13日电---纽约时报报导,摩托罗拉移动已向雇员表示,计画裁减20%的员工,并关闭全球近三分之一的办公室.

摩托罗拉移动新执行长Dennis Woodside向该报表示,裁减的4,000名员工中,有三分之一会是在美国,因该公司计画退出无获利的市场、停止生产低阶产品、并专注发展少数几款手机.

报导称,摩托罗拉移动的母公司谷歌(GOOG.O)先前不愿评论摩托罗拉移动的未来,现已就让该公司转亏为盈的初步措施提出大纲.

报导指出,除了裁员,谷歌也缩减了摩托罗拉移动的管理层,裁撤40%的副总裁,但也聘雇了新的高管.

根据报导,摩托罗拉亦计画缩减亚洲和印度的业务,并将研发工作集中在芝加哥、加州森尼维耳和北京.

目前未能立即联络上摩托罗拉移动就此置评.

该公司目前在全球有94个办公室.(完)