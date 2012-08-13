〔美国企业〕摩托罗拉移动将在全球裁员20%,关闭三分之一办公室--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月13日电---纽约时报报导,摩托罗拉移动已向雇员表示,计画裁减20%的员工,并关闭全球近三分之一的办公室.
摩托罗拉移动新执行长Dennis Woodside向该报表示,裁减的4,000名员工中,有三分之一会是在美国,因该公司计画退出无获利的市场、停止生产低阶产品、并专注发展少数几款手机.
报导称,摩托罗拉移动的母公司谷歌(GOOG.O)先前不愿评论摩托罗拉移动的未来,现已就让该公司转亏为盈的初步措施提出大纲.
报导指出,除了裁员,谷歌也缩减了摩托罗拉移动的管理层,裁撤40%的副总裁,但也聘雇了新的高管.
根据报导,摩托罗拉亦计画缩减亚洲和印度的业务,并将研发工作集中在芝加哥、加州森尼维耳和北京.
目前未能立即联络上摩托罗拉移动就此置评.
该公司目前在全球有94个办公室.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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