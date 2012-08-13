〔澳洲股市〕小幅收高回吐稍早涨幅,Bluescope Steel飙涨

路透悉尼8月13日电---澳洲股市周一小涨0.1%,此前一度因良好的企业财报而上扬,但之后因为中国经济成长疑虑挥之不去而下跌;中国是澳洲最大出口市场. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨6点至4,283.3点;指数周五为下跌0.7%或31点至4,277.3. Bluescope Steel BLS.AX为表现最佳个股,飙涨35%至0.35澳元,此前传出该公司计画将半数东南亚国协(东盟)及北美建筑产品业务以5.4亿美元卖给新日本制铁(5401.T).(完) --编译 张明钧;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]