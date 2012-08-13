《汇市简讯》澳元/美元选择权波动率接近长期低位

0759GMT
* 澳元/美元现汇陷于近期区间--压抑选择权隐含波动率及实际波动率
* 一个月期选择权的小时实际波动率为8.6%,日实际波动率8.75%,一个月期选择权隐含波动率8.9%
* 隐含波动率近期及长期低位在8.45%,将提供主要支撑
* 三个月期选择权波动率9.85%,近期触及的五年低位在9.7%
* 一年期选择权波动率上周触及雷曼事件以来新低12.25%(较日实际波动率低0.75个百分点).(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=