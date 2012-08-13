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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 16:21 BJT

〔美国个股〕高盛任命Matthew Westerman主掌中国投行业务--文件

路透8月13日电---路透周一取得的高盛(GS.N)内部文件显示,高盛已任命Matthew Westerman领导中国投资银行业务.原负责人蔡金勇上周已离职,前往世界银行任职.

高盛已证实内部文件内容.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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