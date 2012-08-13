〔台湾汇市〕台币/美元连二日收贬,观望浓厚致成交量创两周来低位

路透台北8月13日电---台币兑美元周一小贬1.5分收市.全球经济复苏的疑虑仍在,令台币汇价随着新兴市场货币连续第二日走弱.惟市场方向不明,观望心态浓厚,交易量创下两周以来的低位.

汇银人士指出,外资虽连日买超,但今日在现货市场的动作不大.全日除油款进场买汇之外,出口商在29.980以上则见抛汇,不过力道也还温和.

他们认为,国际景气前景不明,短期之内台币/美元不易走出明显方向,明日区间料在29.95-30.05.不过也有交易员认为,观察今日尾盘台币汇价收在30整数关卡以上,不排除央行短期内可能趁势引导台币缓贬.

"今天根本没什么波动,大部分时间就在15-20点的区间里,"一本地银行交易人士说.

台湾主要的外汇交易--台北外汇经济公司周一银行间台币/美元成交量仅5.47亿美元,创下7月30日以来的低位,当日为5.45亿美元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场的情况亦无太大波动.不管是一个月/六个月期美元/台币的换汇点皆较上日收盘时变动不大.

亚洲新兴市场货币周一大多小幅下跌,在对全球经济增长忧虑升温之际交投清淡.与此同时,对全球主要央行将有刺激经济新举的希望,略微限制了这些货币的跌幅.[ID:nSB1722780]

台湾股市.TWII周五收平盘至7,436.3点;今天外资及陆资在台股连续第七日买超,买超金额43.58亿台币.[ID:nST0538685]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.005 29.990 29.954-30.029 30.000 5.47 7.32

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.987 29.952 29.962-29.989 29.968 3.50 3.12

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.155/-0.135

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