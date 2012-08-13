〔路透基点〕香港丽新发展寻求22亿港元三年期贷款

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,丽新发展正寻求22亿港元(2.836亿美元)三年期贷款,平均分为分期摊还贷款和循环信用贷款两部分.
消息人士称,该公司已接触约八家有往来关系的银行,欲委以委托主办行头衔.
消息人士称,该贷款包含所有费用的价码约为250个基点,利率为香港银行间拆放款利率(Hibor)加码200个基点.循环信用贷款有一笔40个基点的承诺费.
贷款分12个季度不等额偿还,第一年每季偿还1,375万港元,第二年每季偿还1,650万港元,第三年前三季每季偿还2,200万美元,到期时偿还剩余金额.
资金将用于为2009年取得的10亿港元贷款再融资,以及用作营运资本.2009年的贷款将于12月到期,当时参贷的银行包括东亚银行、永丰银行、创兴银行、花旗集团、大新银行、星展银行、南洋商业银行、上海商业银行、永亨银行和永隆银行.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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