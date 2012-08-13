〔路透基点〕香港丽新发展寻求22亿港元三年期贷款

路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,丽新发展正寻求22亿港元(2.836亿美元)三年期贷款,平均分为分期摊还贷款和循环信用贷款两部分.

消息人士称,该公司已接触约八家有往来关系的银行,欲委以委托主办行头衔.

消息人士称,该贷款包含所有费用的价码约为250个基点,利率为香港银行间拆放款利率(Hibor)加码200个基点.循环信用贷款有一笔40个基点的承诺费.

贷款分12个季度不等额偿还,第一年每季偿还1,375万港元,第二年每季偿还1,650万港元,第三年前三季每季偿还2,200万美元,到期时偿还剩余金额.

资金将用于为2009年取得的10亿港元贷款再融资,以及用作营运资本.2009年的贷款将于12月到期,当时参贷的银行包括东亚银行、永丰银行、创兴银行、花旗集团、大新银行、星展银行、南洋商业银行、上海商业银行、永亨银行和永隆银行.(完)