〔路透基点〕中信资源控股2亿美元贷款案由五家银行牵头安排--RLPC

路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中信资源控股(1205.HK)2亿美元三年期贷款案,由五家银行负责牵头.

这五家银行为:台湾银行、国泰世华银行、中国信托商银、瑞穗实业银行、及合作金库商业银行.

此贷款案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点.

贷款资金用作营运资本.

今日在台北举行一场银行说明会.

中信资源为中信集团的天然资源及能源分支,6月底与10家银行敲定3.80亿美元三年期俱乐部贷款,含所有费用的价码约为290个基点,贷款金额高于原计画.

中信资源(穆迪评级Ba3)是一家能源和自然资源投资控股公司,业务涵盖炼铝、煤、大宗商品进出口、以及石油探勘开发和生产.(完)