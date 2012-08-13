〔路透基点〕中信资源控股2亿美元贷款案由五家银行牵头安排--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中信资源控股(1205.HK)2亿美元三年期贷款案,由五家银行负责牵头.
这五家银行为:台湾银行、国泰世华银行、中国信托商银、瑞穗实业银行、及合作金库商业银行.
此贷款案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点.
贷款资金用作营运资本.
今日在台北举行一场银行说明会.
中信资源为中信集团的天然资源及能源分支,6月底与10家银行敲定3.80亿美元三年期俱乐部贷款,含所有费用的价码约为290个基点,贷款金额高于原计画.
中信资源(穆迪评级Ba3)是一家能源和自然资源投资控股公司,业务涵盖炼铝、煤、大宗商品进出口、以及石油探勘开发和生产.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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