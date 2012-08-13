〔路透专访〕美光执行长称,明年NAND型闪存价格将走高

路透旧金山8月13日电---美光(Micron Technology)(MU.O)执行长Mark Durcan表示,NAND型闪存(快闪记忆体)芯片(晶片)价格明年初应会走强,因为业界减产与疲软经济效应相抵消,并协助降低供给过剩;NAND型闪存普遍用于平板电脑及智能手机.

Durcan于2月时接任美光执行长,他同时表示,近期内经济不确定性正打压记忆体芯片价格,其中也包括用于个人电脑(PC)的动态随机存取记忆体(DRAM)价格.

欧洲及美国经济放缓,加上NAND型芯片供给过剩,已然导致价格大受打压,并使得美光及同业面临亏损;美光是美国唯一一家大型记忆体芯片制造商.

"我对于明年上半年NAND价格明显走强报持着相当乐观的看法."Durcan周一接受路透专访时表示."短期内状况仍很难厘清."

价格偏低及新技术导入成本不断上升,已然驱动高度竞争且景气波动剧烈的记忆体芯片产业进行整并.

为了回应苹果(AAPL.O)的iPad、iPhone及其他应用产品销量激增,芯片制造商提高了NAND芯片产能,但供给过剩导致价格于今年跌至新低.

日本东芝(6502.T)7月宣布NAND芯片将减产30%,此举可望提升整体产业的价格.

全球PC销售除了受到经济疲弱不振的打击,还得面对平版电脑及其他行动设备日受欢迎的压力.这损及了用于笔记型电脑及桌上型电脑的DRAM需求,而美光及三星电子(005930.KS)等业者为主要的DRAM制造商.

"我认为短期内情势不明,尽管宏观经济环境放缓,但未来三个月将会有明显的不同."Durcan在论及DRAM价格时表示.

他指出,他个人和其他记忆体产业高管面临多重挑战,包括新世代工厂建厂成本高涨,以及不同类型记忆体芯片的末端应用多样化,因汽车、娱乐设备及其它产品变得越来越微电脑化.(完)