〔路透专访〕美光执行长称,明年NAND型闪存价格将走高

《中国重要政经日程》--3月2日-9月
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路透旧金山8月13日电---美光(Micron Technology)(MU.O)执行长Mark Durcan表示,NAND型闪存(快闪记忆体)芯片(晶片)价格明年初应会走强,因为业界减产与疲软经济效应相抵消,并协助降低供给过剩;NAND型闪存普遍用于平板电脑及智能手机.
Durcan于2月时接任美光执行长,他同时表示,近期内经济不确定性正打压记忆体芯片价格,其中也包括用于个人电脑(PC)的动态随机存取记忆体(DRAM)价格.
欧洲及美国经济放缓,加上NAND型芯片供给过剩,已然导致价格大受打压,并使得美光及同业面临亏损;美光是美国唯一一家大型记忆体芯片制造商.
"我对于明年上半年NAND价格明显走强报持着相当乐观的看法."Durcan周一接受路透专访时表示."短期内状况仍很难厘清."
价格偏低及新技术导入成本不断上升,已然驱动高度竞争且景气波动剧烈的记忆体芯片产业进行整并.
为了回应苹果(AAPL.O)的iPad、iPhone及其他应用产品销量激增,芯片制造商提高了NAND芯片产能,但供给过剩导致价格于今年跌至新低.
日本东芝(6502.T)7月宣布NAND芯片将减产30%,此举可望提升整体产业的价格.
全球PC销售除了受到经济疲弱不振的打击,还得面对平版电脑及其他行动设备日受欢迎的压力.这损及了用于笔记型电脑及桌上型电脑的DRAM需求,而美光及三星电子(005930.KS)等业者为主要的DRAM制造商.
"我认为短期内情势不明,尽管宏观经济环境放缓,但未来三个月将会有明显的不同."Durcan在论及DRAM价格时表示.
他指出,他个人和其他记忆体产业高管面临多重挑战,包括新世代工厂建厂成本高涨,以及不同类型记忆体芯片的末端应用多样化,因汽车、娱乐设备及其它产品变得越来越微电脑化.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7