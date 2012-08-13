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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 07:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受挫,此前有大量欧元/澳元空头回补

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* 欧元兑澳元有大量空头回补及商品价格走弱走低澳元/美元

* 中国经济成长疑虑协助推动欧元/澳元空头回补

* 澳元走弱的程度和持续时间可能有限,因有利差交易需求

* 波动率指数为五年低位,暗示利差交易需求持续不断

* 双重底在1.0497形成,若该水准守住,将向上测试.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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