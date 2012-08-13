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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 07:38 BJT

《汇市简讯》美元/台币守住29.90水准

2323GMT

* 店头美元/台币开盘料报29.985,此前隔夜市场无本金交割远期外汇(NDF)在29.97-99之间交投

* 美元/台币守住29.90,中国疲弱数据的后续影响提供支撑

* 隔夜市场大都是欧元交叉汇率的空头平仓,尤其是欧元/澳元

* 美元/台币有可能升破30.00,但台湾央行将在30.05上方出手.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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