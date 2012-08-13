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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 07:43 BJT

《汇市简讯》印尼卢比NDF在隔夜市场受到良好支撑

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* 店头美元印尼卢比料开在约9,500,此前隔夜市场无本金交割远期外汇(NDF)在9,530-9,545之间交投

* 隔夜一个月期NDF买价升高至9,550,因有美元空头回补

* 印尼央行可能试图将店头美元/卢比汇价压在9,500.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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