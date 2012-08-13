《台湾报摘》--经济日报8月14日

* 头版头条:

--国科会主委朱敬一昨日宣布,中部科学园区第四期(二林园区)将由以往光电园区转型为精密机械园区,已获行政院同意,明日将举行招商说明会,已吸引百家厂商表达进驻意愿,鸿海(2317.TW)与上银(2049.TW)都将出席.

* 其他:

--财经系列会议的政府、企业"拚经贸"共识出炉.其中最受关注的区域整合部分,政府洽签经济合作协议(ECA)的计画,优先锁定欧盟、美、日三大重要贸易伙伴.个别谈判的最新进度是以色列已同意与台湾在2013年前设立自由贸易协定(FTA)小组.

--金管会研议推动"一卡两岸通".民众持金融卡不只可在台湾刷卡、提现,金管会还将开放金融卡结合悠游卡功能,持卡人可在台湾刷卡搭捷运、小额消费.另外金管会也将开放银行与中国银联合作,开放台湾金融卡可到大陆刷卡、提现.

--豪华车龙头台湾宾士总裁康柏瀚昨日宣布,三年内更新全台湾34个展示间,并启动"经销通路拓展计画".台湾宾士表示,未来三年内将砸下超过30亿台币,为近年来斥资最大手笔投资的进口车商.

--第一金控(2892.TW)旗下第一银行评估在河南省设立村镇银行,计划将在两年内密集设8-10家,将提拨约二成持股由当地政府或银行参股.一银预估两年内投资金额约3亿人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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