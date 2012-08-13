《台湾报摘》--经济日报8月14日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--国科会主委朱敬一昨日宣布,中部科学园区第四期(二林园区)将由以往光电园区转型为精密机械园区,已获行政院同意,明日将举行招商说明会,已吸引百家厂商表达进驻意愿,鸿海(2317.TW)与上银(2049.TW)都将出席.
* 其他:
--财经系列会议的政府、企业"拚经贸"共识出炉.其中最受关注的区域整合部分,政府洽签经济合作协议(ECA)的计画,优先锁定欧盟、美、日三大重要贸易伙伴.个别谈判的最新进度是以色列已同意与台湾在2013年前设立自由贸易协定(FTA)小组.
--金管会研议推动"一卡两岸通".民众持金融卡不只可在台湾刷卡、提现,金管会还将开放金融卡结合悠游卡功能,持卡人可在台湾刷卡搭捷运、小额消费.另外金管会也将开放银行与中国银联合作,开放台湾金融卡可到大陆刷卡、提现.
--豪华车龙头台湾宾士总裁康柏瀚昨日宣布,三年内更新全台湾34个展示间,并启动"经销通路拓展计画".台湾宾士表示,未来三年内将砸下超过30亿台币,为近年来斥资最大手笔投资的进口车商.
--第一金控(2892.TW)旗下第一银行评估在河南省设立村镇银行,计划将在两年内密集设8-10家,将提拨约二成持股由当地政府或银行参股.一银预估两年内投资金额约3亿人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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