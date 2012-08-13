版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 07:47 BJT

《汇市简讯》英国RICS房价指数反映经济疲弱,但英镑/美元几未受影响

2335GMT

* 英国皇家测量师学会(RICS)7月房价指数跌至负24,反映了经济疲弱

* 前景看淡,对国内消费来说是个坏消息

* 早盘几无影响,但在伦敦盘可能有利空反应

* 隔夜在1.5657/1.5717区间,为初步支撑/阻力位

* 英镑/美元仍以盘整为主.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐