《台湾报摘》--工商时报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--面对美国遭逢逾半世纪以来最严重乾旱肆虐,重创农作物收成,导致全球粮价飙升,20国集团(G20)计画召开紧急会议谋求因应对策.
* 其他:
--保险局代局长曾玉琼今日将召集保险业者,讨论提高保险业投资不动产即时运用收益率,从现行1.875%提高到2.125%.寿险业者虽倾向维持现状,但多表示也愿意遵照保险局提高最低收益率的决定.
--土地银行昨日与大陆招商银行(600036.SS)签署合作备忘录.土银指出,未来将在聚焦企金、贸易融资、资金拆借等三大业务合作.
--房地产实价登录上路,包租公婆为免租金收入"全都露",8月上旬委托房仲业者出租明显大幅萎缩,与上月相较,全台湾各地萎缩52%,台北市更大缩66%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。