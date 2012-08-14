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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:10 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月14日

* 头版头条:

--面对美国遭逢逾半世纪以来最严重乾旱肆虐,重创农作物收成,导致全球粮价飙升,20国集团(G20)计画召开紧急会议谋求因应对策.

* 其他:

--保险局代局长曾玉琼今日将召集保险业者,讨论提高保险业投资不动产即时运用收益率,从现行1.875%提高到2.125%.寿险业者虽倾向维持现状,但多表示也愿意遵照保险局提高最低收益率的决定.

--土地银行昨日与大陆招商银行(600036.SS)签署合作备忘录.土银指出,未来将在聚焦企金、贸易融资、资金拆借等三大业务合作.

--房地产实价登录上路,包租公婆为免租金收入"全都露",8月上旬委托房仲业者出租明显大幅萎缩,与上月相较,全台湾各地萎缩52%,台北市更大缩66%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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