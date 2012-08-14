《台湾重要政经日程》--8月14日-12月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息====================== 8/14(二) -- 9:30 财政部财政健全小组--财政改革座谈会. --10:30 "正视出口持续衰退的危机"座谈会. --14:00 行政院长陈冲巡视经济部. --16:00 台开公司联贷案重组签约说明会. ==================近期重要政经消息====================== 8/17(五) --15:30 主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)统计值. 8/20(一) --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%. --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元. 8/21(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币. 8/22(三) -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%. 8/23(四) --16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%. 8/24(五) --16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%. 9/5(三) --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%. --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. 9/7(五) --16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。