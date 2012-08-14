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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆预料交投平静,区间不变

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* 美元/日圆昨日在78.16-40的紧俏区间内交投,尽管交叉盘起伏不小

* 近期区间可能维持不变,在78.00上方买盘强劲,但在77.90下方有停损单

* 卖盘自78.50附近开始浮现,一路向上,停损单位于78.85及79.00上方

* 市场可能再度因日本盂兰盆假期的关系而相当清淡 (完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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