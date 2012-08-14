版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆上档在97.00之前受阻,仍有逢高卖兴

2348GMT

* 欧元/日圆在隔夜市场升至96.91,因欧元全面空头回补,并非有新消息

* 在97.00之前仍有卖单,许多人在该处伺机出售

* 亚洲盘迄今在96.57-65区间,今日可能不脱该区间

* 一目均衡转换线在96.36,基准线在96.07,目前提供支撑

* 底部在周五低位95.73,在95.00有更多支撑.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐