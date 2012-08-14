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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:41 BJT

《汇市简讯》人民币NDF曲线小幅趋软

0008GMT

* 人民币一年期无本金交割远期外汇(NDF)隔夜市场在6.4240-60交投,NDF曲线小幅趋软

* 中间价与现汇缩减差距或许是一个因素

* 昨日多半讨论是否会对上周的疲弱数据做出反应

* 有关周末调降存款准备金率(RRR)的揣测没有结果

* 请记住中国人行喜欢在人们最意想不到的时刻采取行动.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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