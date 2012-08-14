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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:49 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘在亚洲市场重回区间交投,因适逢盂兰盆假期

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* 本周适逢日本盂兰盆假期,许多日本人休假

* 欧元交叉盘全面空头回补,欧元/日圆上涨,但97.00有卖单

* 英镑/日圆亦有不错的买盘,澳元/日圆和新西元/日圆下跌

* 美元/日圆好坏因素相抵,仍囿于昨日区间78.16-40.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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