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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:21 BJT

《汇市简讯》亚洲盘初风险交易热络,美元/坡元和韩元跌至日低

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* 亚洲盘初风险交易热络,韩股和日股领军上攻

* 韩股和日股双双上涨0.85%,对标准普尔500指数期约提供提振

* 美元/坡元和美元/韩元分别来到日低1.24449和1,128.4.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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