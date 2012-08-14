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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》对冲资金流入令美元/印尼卢比的升值压力不变

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* 尽管自6月中旬以来有10亿美元债券资金流入,但美元现货需求不变

* 盛传有些是为对冲外汇曝险部位

* 暗示印尼央行近期提高附买回利率及美元存款标售等举措的力道不足

* 一个月期无本金交割远期外汇(NDF)和境内现汇的价差小幅扩大,但仍低于5月高位.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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