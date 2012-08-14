〔台湾债市〕RP利率持平,台股表现不俗令投信资金供应略不稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北8月14日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持于区间,因近日台股表现不俗,见投信赎回资金渐多,然寿险和银行充裕资金挹注市场,令成交利率平稳未变.
资金调度人士并表示,尽管部份票券商和银行改以拆款养券,但风险考量使得债券附买回的收回部位有限,加之近期债券交割频繁,场上可供调度的券源没有显着减少,各家机构高低成交利率依旧呈现壁垒分明.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.
本地时间上午11:20,台股加权指数.TWII上涨0.31%,至7,459.28点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。