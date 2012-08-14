〔台湾债市〕RP利率持平,台股表现不俗令投信资金供应略不稳

路透台北8月14日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持于区间,因近日台股表现不俗,见投信赎回资金渐多,然寿险和银行充裕资金挹注市场,令成交利率平稳未变.

资金调度人士并表示,尽管部份票券商和银行改以拆款养券,但风险考量使得债券附买回的收回部位有限,加之近期债券交割频繁,场上可供调度的券源没有显着减少,各家机构高低成交利率依旧呈现壁垒分明.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.

本地时间上午11:20,台股加权指数.TWII上涨0.31%,至7,459.28点.(完)