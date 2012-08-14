《汇市简讯》澳元/日圆及其他dollar集团交叉盘上涨

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* 澳元/日圆、其他dollar集团交叉盘在隔夜市场下跌后买盘资金再起

* 澳元/日圆从隔夜市场的82.21起走升

* 新西兰元兑日圆从63.22起涨,加元/日圆从78.75起涨

* 欧元/日圆及英镑/日圆分别从96.57和122.70涨至96.86和123.12

* 欧元/日圆在97.00以前及隔夜市场高位96.91仍有卖兴.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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