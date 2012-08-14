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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 10:29 BJT

《汇市简讯》美元/坡元陷于区间交投,受风险交易和干预疑虑制约

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* 美元/坡元只在1.2447-1.2465区间交投,同于昨日

* 干预疑虑提供支撑,坡元名义有效汇率(NEER)维持在接近金管局交易区间的上端

* 然风险交易将抑制美元升势,因此预期仍持续在窄幅区间交投

* 美元/坡元最新指示价在1.2447-1.2452;新加坡海峡时报指数上涨0.36%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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