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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 10:40 BJT

《汇市简讯》美元指数技术图表显示偏空,81.80/00为重要支撑

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* 欧元带动美元指数在隔夜市场下跌,因欧元空头回补

* 日线动能显示偏空,波林格区间往下

* 上周的82.04低位和20日移动均线82.86为初步支撑/阻力位

* 2012年升势的38.2%回档位81.80为主要支撑位.

* 技术图表请点选:(link.reuters.com/xak99s).(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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