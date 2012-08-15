《台湾经济焦点》7月资本设备进口反弹,景气逆转号角"疑而不似"

* 7月资本财进口35.4亿美元,创13个月高位

* 反弹温和显示厂商预期并不一致

* 晶圆代工大厂大买设备,低谷逆势操作

* 台湾政府推进口替代恐无法立竿见影

记者 高洁如

路透台北8月15日电---欧债危机未解及主要经济体减速,台湾第二季经济甚至跌入衰退深渊.不过,景气领先指标之一--企业的资本财进口金额在7月意外创一年来高位.这是黑暗尽头的一道曙光吗?

企业家和分析师则认为,7月资本财进口回升和缓,不比去年同期时出现大幅衰退.以此支持台湾经济景气下半年反弹的说法,证据过于单薄.况且,厂商押注景气回升而扩充设备的步调并不一致.

"实在很难说景气已经触底了,不过应该可以确定下档有限,"F-宸鸿(3673.TW)财务长刘诗亮说.他并认为,下半年国际景气变数还很多,不只是欧债的问题仍待解决,东亚也还有国土纠纷的争议,还有美国大选等等不确定因素.

刘诗亮表示,即便宸鸿的订单相当不错,但宸鸿今年的资本支出仅有120亿台币,较去年的200亿台币大减四成.

台湾财政部日前公布,7月资本设备进口年变动率在一年以来首见转正,较上年同月增7.6%;金额则是35.4亿美元,创13个月来新高,低于2011年6月的35.8亿美元.

近两年台湾整体出口与资本设备进口金额关连图,请点选(r.reuters.com/car99s)

台湾晶圆代工大厂台积电(2330.TW)与韩国三星(005930.KS)竞逐高阶晶圆代工制程,益趋白热化.台积电为确保优势领先地位,即便在景气低谷仍然大笔投入资本设备进口,这令7月资本财进口意外亮眼.

另一家位于台中、已上市的光电厂财务部主管认为,目前可能还是U型反转的底部区,而不似金融海啸后出现的V型反转.下半年尽管因产业位于成长趋势,但对既定的资本投入还是要"边做边看".虽然6月营收创今年以来低位,但7月已见反弹.

"这次情况比金融海啸那时还要异常."和硕联合科技(4938.TW)财务长林秋炭说.他解释,那时的情况是订单急冻,后来发现库存还是消化掉了,就变成急单.半年内由下修到上修,幅度很显着.

不过这次的情况不一样.他解释,这次客户砍单是一次一点点地砍,到后来愈来愈紧,然后恢复时也会是慢慢的保守的加上来,"这两次是完全不一样的模式,"林秋炭说.

**第三季景气料缓慢回升**

第二季台湾的经济成长率意外落入衰退0.16%,不但是近三年最差季度表现,也是首见的负成长.

出口方面,若扣除春节因素,今年以来出口已连续七个月负成长,7月出口仅248.5亿美元,较上年同期衰退11.6%.而1-7月出口1,716.5亿美元,年衰退5.8%.

"出口(金额)要上来恐怕还有得等."对台湾产业发展有多年研究、为政府顾问的淡江大学教授许松根断言.

许松根表示,为了确保与韩国大厂--三星的竞争优势,台积电积极购入18寸晶圆设备.即使景气春燕未到来,但大厂已学会在景气谷底逆势布局以因应未来发展.

渣打银行首席经济学家符铭财则认为,"资本财的回升代表了企业的信心在改善,虽然目前出口、经济成长不如预期,但这并未影响制造业的信心."他并认为,今年第三季的民间投资可望回到年增正成长,第三季经济成长率也可望回到1-2%的水位.

虽然第三季景气回暖,但恐怕也非强劲反弹.

若以前瞻的季调后较上季增率来看,台湾去年第三、四季的经济成长率则是接连衰退.而今年上半年的两季也仅仅只有0.33%和0.78%的温和复苏,不若先前2009年时达到2-4%的反弹强劲.

"第三季的数据不容乐观.(国内生产总值)年增率只比第二季好一点而已,但季增率会持平,"星展银行分析师马铁英说.

她并表示,台湾的资本财的进口在去年下半年跌了很多,那时企业大砍资本支出,进口衰退的幅度比出口大上许多.目前看来这部分进口有持稳的迹象,甚至看到回升;只不过目前看来速度缓和,比起去年下半年衰退的幅度约达一成,目前的上扬还是太温和.

**进口替代:远水不解近渴**

面对台湾出口接连衰退,支柱产业岌岌可危的情势,政府也并非毫无作为.

台湾经济部先前推出第三次进口替代,选定了资本密集设备、高质石化产品以及能/资源替代等产业,希望能替代此部分进口的金额.

只不过,各方目前为止并不看好.由于这些产业都是高技术密集的产业,因此要替代进口需求恐怕旷日费时,起不了立竿见影的效果.

台湾经济研究院主任孙明德表示,目前来讲政府虽因已加入WTO(世界贸易组织)因此无法限制厂商进口,但是可以提供租税、增加外劳配额等等诱因,吸引厂商向国内采购以替代部分的进口.

星展银行的马铁英认为,政府鼓励厂商减少向日本进口部分关键零组件的作法是正确的,它可以帮助制造业提升至更高端的技术水位,代表产业升级的推动.

不过她也说,"这个政策要见效恐怕需要很久的时间."

"的确不好做,但中国早就在做进口替代,台湾再不做就被替代光了,"台湾经济研究院主任孙明德表示.

今年以来,台湾对中国(含香港)地区出口一直欲振乏力.上半年为止台湾出口1,468亿美元,年衰退4.7%,但对中国的出口即衰退8.8%.(完)